Lençóis Paulista - A Rodovias do Tietê realiza, nesta quinta-feira (13), o bloqueio da alça de acesso do km 299 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). O dispositivo atende os motoristas que seguem no sentido Tietê e querem acessar a cidade, na altura da avenida Papa João Paulo II.

A intervenção, que ocorre das 8h às 17h, é necessária para o andamento das obras de reparo do pavimento e contará com sinalização especial para alertar os usuários. Toda movimentação será acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rodovias do Tietê.

A concessionária solicita aos motoristas que reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao passarem pelo local com o objetivo de evitar o risco de acidentes. "Durante a interdição, os condutores têm como opção utilizar o retorno do km 296", diz a Rodovias do Tietê por meio de nota.