A MRS, que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, lançou nesta terça-feira (4) a pedra fundamental da MRS Hidrovias em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A iniciativa prevê, além de um investimento total de R$ 1,5 bilhão ao longo dos próximos anos, que inclui a construção de um terminal multimodal na cidade, a geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos durante a fase de obras no município.
De acordo com a MRS, a iniciativa mira o crescimento do volume transportado de Carga Geral por meio da oferta de soluções multimodais integradas, sustentáveis e eficientes, conectando o Centro-Oeste à ferrovia em Pederneiras, e aproximando a produção agrícola brasileira dos portos e do mundo.
O projeto, segundo a companhia, contempla aquisição e operação de comboios formados por empurradores e barcaças, além das locomotivas e vagões alocados ao projeto, entre outros investimentos de suporte. Nele, também estão previstos a construção de um Terminal Hidro Rodoviário em São Simão/GO e um Terminal Multimodal em Pederneiras (preparado para movimentar cargas via hidrovia, ferrovia e rodovia).
"Essa nova operação, agora sob gestão da MRS, é associada à Hidrovia Tietê-Paraná e potencializa uma rota estratégica para o país no que diz respeito ao escoamento de grãos para exportação: soja, farelo de soja, milho, celulose, entre outros produtos, provenientes do interior do país (Goiás, Mato Grosso do Sul, entre outras possíveis regiões)", explica, por meio de nota. Os terminais hidroviários terão capacidade inicial para movimentar 2,3 milhões de toneladas por ano. A previsão é que ambos iniciem suas operações no primeiro trimestre de 2027.