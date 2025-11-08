Lençóis Paulista - A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) iniciou a limpeza do trecho urbano do rio Lençóis e do córrego Corvo Branco. A ação faz parte do trabalho preventivo realizado anualmente pelo município para preparar a cidade para o período de chuvas, garantindo o melhor escoamento das águas.

Os serviços executados abrangem o trecho do rio Lençóis entre o Parque do Paradão e região da Vila Repke e, no caso do córrego Corvo Branco, desde as margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300) até o ponto de encontro com o rio, na Vila Contente.

Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Claudemir Rocha Mio, o Tupã, a ação inclui a retirada de galhos, troncos e lixo acumulado ao longo dos leitos e margens e a manutenção sob pontes e passagens para garantir o fluxo regular da água.