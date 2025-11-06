Bariri - A Praça da Juventude Professor Claudinei Assad, na rotatória da avenida Perimetral, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), será palco, durante três dias, da 5.ª edição da Feira Afro, realizada pela Associação Cultural Quilombo e considerada o maior evento do gênero no centro-oeste paulista. A programação, que começa nesta sexta-feira (7), e vai até domingo (9), conta com shows, exposições, gastronomia variada e apresentações culturais e busca valorizar a cultura afro-brasileira.

Nesta sexta, a feira começa às 18h com apresentações de capoeira e maculelê com Vandeco e convidados no salão social. Às 19h, na concha acústica, ocorre a abertura oficial, com autoridades. Na sequência, Martinha do Coco (referência do Carnaval de Brasília), Dj Jorge, Thiago Leite e Wagninho do Negritude Junior sobem ao palco principal.

No sábado (8), a agenda começa às 9h com samba de roda, samba duro e projeto Vandeco no salão social; exposição de personalidades negras da Secretaria da Igualdade Racial de Jaú no território do saber; e DJ Júlio, grupos de danças de Bariri e as escolas de samba Estação Primeiro de Agosto de Bauru e Ponte Preta de Itapuí na concha acústica.