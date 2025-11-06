Bariri - A Praça da Juventude Professor Claudinei Assad, na rotatória da avenida Perimetral, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), será palco, durante três dias, da 5.ª edição da Feira Afro, realizada pela Associação Cultural Quilombo e considerada o maior evento do gênero no centro-oeste paulista. A programação, que começa nesta sexta-feira (7), e vai até domingo (9), conta com shows, exposições, gastronomia variada e apresentações culturais e busca valorizar a cultura afro-brasileira.
Nesta sexta, a feira começa às 18h com apresentações de capoeira e maculelê com Vandeco e convidados no salão social. Às 19h, na concha acústica, ocorre a abertura oficial, com autoridades. Na sequência, Martinha do Coco (referência do Carnaval de Brasília), Dj Jorge, Thiago Leite e Wagninho do Negritude Junior sobem ao palco principal.
No sábado (8), a agenda começa às 9h com samba de roda, samba duro e projeto Vandeco no salão social; exposição de personalidades negras da Secretaria da Igualdade Racial de Jaú no território do saber; e DJ Júlio, grupos de danças de Bariri e as escolas de samba Estação Primeiro de Agosto de Bauru e Ponte Preta de Itapuí na concha acústica.
Às 13h, haverá uma competição de tranças com premiação no salão social. Às 15h, Junior Barros e Eloi Brito, de Araraquara, se apresentam na tenda do samba. A partir das 18h, sobem ao palco principal do evwento Dj Ding, Black Dance de Tambaú, Colmeia e Gangsta e Poesias: Tuca Lélis, Dona Kelly, Sharylaine, Kelly Neriah e Lauren Priscila.
No domingo, a programação também começa às 9h, com Orquestra de Berimbau no salão social e graffiti e hip hop na concha acústica, seguidos de exibição do projeto social de Pradópolis (10h), dança Amarelinhas de Tatuí (11h) e Dj Ding (15h). No mesmo horário, Jô Moura, de Bauru, e Sambamalt, de Botucatu, fazem shows na tenda do samba.
Às 14h, o salão social será palco de letramento racial com Cleo Santos e convidados. A concha acústica receberá batalha de rimas às 16h e Percussão do Quilombo às 17h e, para encerrar a 5.ª edição da Feira Afro, Dj Jorge se apresenta no palco principal às 18h, seguido do Pagode do Asprila, às 19h, e das Soberanas do Samba, às 20h30.