O corpo de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, que desapareceu após sair de sua casa, em Macatuba, na madrugada do último dia 16 de outubro, foi encontrado por trabalhadores rurais, na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 10h30, em um canavial em Pederneiras. Apesar do avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Civil, foi possível constatar que ele apresentava diversas fraturas compatíveis com agressões.
De acordo com o delegado Richard Serrano, responsável pelas investigações, o corpo estava no meio de um canavial distante cerca de 500 metros do bairro Itatingui, na chamada "estrada do linhão", uma via de terra que corta a vicinal João dos Santos.
Inicialmente, trabalhadores que faziam a colheita de cana avistaram um cooler sem tampa, com latas de cerveja no interior, e, ao se aproximarem, perceberam que havia um corpo ao lado, já em avançado estado de decomposição, com camiseta azul.
Como as testemunhas desconfiaram que poderia se tratar do morador de Macatuba desaparecido, acionaram a Polícia Civil. Segundo Serrano, a roupa era a mesma que ele usava no dia em que sumiu, registrada pela câmera de segurança de um bar local.
"A vítima apresentava fraturas de arcos costais e na clavícula esquerda, compatíveis com agressões", conta o delegado. Ao lado do corpo, havia uma barra de ferro, provavelmente uma peça do carro dela, que pode ter sido usada para desferir os golpes.
Ainda de acordo com Serrano, além dos dois adolescentes apreendidos recentemente por suspeita de participação na morte de Marcio, outras pessoas seguem sob investigação. "Um dos adolescentes mora a cerca de 900 metros de onde o veículo da vítima foi encontrado incendiado", revela. O caso é tratado como latrocínio e ocultação de cadáver.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, desapareceu após sair de sua residência, em Macatuba, na madrugada da última quinta (16). O delegado contou que ele estava em um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.
Por volta das 14h, conforme Serrano, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição.
Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A Polícia Civil encontrou no local um cartão bancário parcialmente queimado, que poderá auxiliar nas investigações. A família de Marcio registrou um boletim de ocorrência (BO) de desaparecimento na manhã da sexta-feira (17).
Durante todo o dia, equipes da PM e da Polícia Civil, com o apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas no canavial e em uma área de mata próxima, quase na divisa com Pederneiras, mas ele não foi encontrado. No dia 20, a Polícia Civil apreendeu cautelarmente os dois adolescentes, que foram levados à Fundação Casa.