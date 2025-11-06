O corpo de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, que desapareceu após sair de sua casa, em Macatuba, na madrugada do último dia 16 de outubro, foi encontrado por trabalhadores rurais, na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 10h30, em um canavial em Pederneiras. Apesar do avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Civil, foi possível constatar que ele apresentava diversas fraturas compatíveis com agressões.

De acordo com o delegado Richard Serrano, responsável pelas investigações, o corpo estava no meio de um canavial distante cerca de 500 metros do bairro Itatingui, na chamada "estrada do linhão", uma via de terra que corta a vicinal João dos Santos.

Inicialmente, trabalhadores que faziam a colheita de cana avistaram um cooler sem tampa, com latas de cerveja no interior, e, ao se aproximarem, perceberam que havia um corpo ao lado, já em avançado estado de decomposição, com camiseta azul.