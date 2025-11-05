Guaiçara - Uma colisão entre dois caminhões ocorrida no início da tarde desta quarta-feira (5), na altura do quilômetro 172 da rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), na região de Lins, deixou duas pessoas gravemente feridas e provocou um longo congestionamento no trecho.

De acordo com informações da página Central Guaiçarense de Comunicação (CGC), por razões a serem esclarecidas, os dois veículos, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram lateralmente.

Após a batida, um deles, uma carreta bi-trem, foi parar em um barranco além do acostamento. Já o segundo, um caminhão-baú, teve grande parte da carroceria arrancada com a força do impacto.