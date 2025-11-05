05 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru
EM GUAIÇARA

Colisão lateral entre caminhões deixa 2 feridos graves na BR-153

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Zezaias Soares/CGCTV
Uma carreta bi-trem foi parar em um barranco além do acostamento; já o caminhão-baú teve grande parte da carroceria arrancada com a força do impacto
Uma carreta bi-trem foi parar em um barranco além do acostamento; já o caminhão-baú teve grande parte da carroceria arrancada com a força do impacto

Guaiçara - Uma colisão entre dois caminhões ocorrida no início da tarde desta quarta-feira (5), na altura do quilômetro 172 da rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), na região de Lins, deixou duas pessoas gravemente feridas e provocou um longo congestionamento no trecho.

De acordo com informações da página Central Guaiçarense de Comunicação (CGC), por razões a serem esclarecidas, os dois veículos, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram lateralmente.

Após a batida, um deles, uma carreta bi-trem, foi parar em um barranco além do acostamento. Já o segundo, um caminhão-baú, teve grande parte da carroceria arrancada com a força do impacto.

Duas pessoas (o veículo onde elas estavam não foi informado) foram socorridas em estado grave e levadas à Santa Casa de Lins. O trânsito no local foi bloqueado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de socorro e de limpeza das pistas, gerando um longo congestionamento nos dois sentidos.

