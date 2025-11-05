Botucatu - Um idoso de 84 anos foi flagrado por equipe da Delegacia de Proteção Animal (Depa), nesta quarta-feira (5), no bairro Ouro Verde, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), caçando pássaros silvestres com um alçapão, utilizando um canário da terra aprisionado.

De acordo com o registro policial, durante as diligências, foram encontradas no local outras duas aves da mesma espécie da fauna brasileira, nativas da região.

O homem foi levado à delegacia e autuado por crime ambiental. Os pássaros, que se encontravam em estágio selvagem, foram soltos e as gaiolas e alçapão foram destruídos.