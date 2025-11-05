Pirajuí - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), concluiu investigação que apurou ameaças e exigências ilícitas praticadas contra servidor público municipal, coagido a receber drogas e entregar mais de R$ 10 mil em dinheiro a mando de integrantes de uma facção criminosa com influência sobre a Penitenciária I (PI) de Pirajuí.

De acordo com nota da corporação, os fatos vieram à tona em julho de 2025, quando o servidor procurou a delegacia relatando que havia sido intimidado por membros da organização, que o constrangeram a intermediar repasses financeiros e transportar entorpecentes sob ameaça de represálias.

"Em gesto de confiança nas instituições, o servidor apresentou espontaneamente a droga que lhe fora entregue sob coação, fato que confirmou a materialidade e motivou a instauração de inquérito policial sigiloso voltado à identificação dos autores e à reconstrução da dinâmica criminosa", diz a polícia.