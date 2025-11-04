Operação policial realizada pela Delegacia de Polícia de Itatinga, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais/Grupo de Operações Especiais (DIG/GOE), Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e 1.º Distrito Policial de Botucatu, sob supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, incinerou, nesta terça-feira (4), 950 tijolos de maconha, totalizando 1.016,080 quilos da droga, apreendidos durante diligências realizadas na região da Delegacia Seccional.

"Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu. A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária", informa a Polícia Civil, em nota.