Logo Sampi
VÍTIMA DE 11 ANOS

PM prende avô por abusar da neta na frente do irmão na região

Por Bruno Freitas | da Redação
Divulgação Central da Notícia
Subtenente Maurício Gustavo da Força Patrulha da PM de Itapuí
Suspeito de abusar sexualmente da neta de 11 anos na frente do irmão dela de 5, um idoso de 69 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (3), em Itapuí (a cerca de 44 quilômetros de Bauru). Foi o neto caçula, inclusive, quem contou para a mãe sobre o abuso, quando ela retornou do trabalho.

Segundo o subtenente Maurício Gustavo, da Força Patrulha da Polícia Militar de Itapuí, o avô cuidava das crianças no período da tarde, quando elas voltavam da escola. Desta vez, assim que a filha do acusado foi alertada pelo menino sobre o ocorrido, os levou ao Hospital Municipal. Após a consulta médica, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados.

Ainda de acordo com o subtenente da PM, em vídeo divulgado pela página Central da Notícia, uma equipe policial foi até o endereço do homem, que confessou o crime e detalhou o abuso sexual. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

