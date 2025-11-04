Suspeito de abusar sexualmente da neta de 11 anos na frente do irmão dela de 5, um idoso de 69 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (3), em Itapuí (a cerca de 44 quilômetros de Bauru). Foi o neto caçula, inclusive, quem contou para a mãe sobre o abuso, quando ela retornou do trabalho.
Segundo o subtenente Maurício Gustavo, da Força Patrulha da Polícia Militar de Itapuí, o avô cuidava das crianças no período da tarde, quando elas voltavam da escola. Desta vez, assim que a filha do acusado foi alertada pelo menino sobre o ocorrido, os levou ao Hospital Municipal. Após a consulta médica, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados.
Ainda de acordo com o subtenente da PM, em vídeo divulgado pela página Central da Notícia, uma equipe policial foi até o endereço do homem, que confessou o crime e detalhou o abuso sexual. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.