Pirajuí - Um homem foi encontrado morto, com sinais de agressão, no início da manhã desta segunda-feira (3), em uma área de mata às margens de um rio, na rua das Sucupiras, no bairro Nova Pirajuí, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). A reportagem apurou que alguns suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados. O caso, registrado como homicídio, é investigado pela Polícia Civil.

Emerson Augusto Rodrigues foi candidato a vice-prefeito em Balbinos nas eleições de 2020. Por volta das 7h, ele foi encontrado por um servidor público que cuida da área de mata, já sem vida, caído entre árvores. A Polícia Científica realizou a perícia no local e no veículo dele e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico.

Durante as diligências visando à identificação dos autores do crime, que contaram até com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar (PM), alguns suspeitos de se envolverem em uma briga com a vítima foram localizados, detidos e conduzidos à delegacia para serem ouvidos. Posteriormente, todos foram liberados. O caso segue sob investigação.