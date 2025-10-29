31 de outubro de 2025
NA CAPITAL PAULISTA

Polícia mira estelionato e recupera R$ 40 mil em itens de som

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Empresa disse ter firmado contrato de locação de equipamentos com homem que deixou de efetuar os pagamentos e entregou bens de terceiros como forma de quitação
Dois Córregos - Uma operação da Polícia Civil de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) deflagrada após investigações resultou, nesta quarta-feira (29), na recuperação de diversos equipamentos de som, avaliados em mais de R$ 40 mil, que foram subtraídos mediante fraude.

O caso teve início após denúncia de uma empresa do setor de eventos. A vítima relatou ter firmado contrato de locação de equipamentos com um homem que teria deixado de efetuar pagamentos e, posteriormente, entregado bens de terceiros como forma de quitação, o que configuraria estelionato.

Durante as investigações, a Polícia Civil de Dois Córregos apurou que parte dos equipamentos estava sendo comercializada na capital paulista. Com ordem judicial, policiais civis deslocaram-se até o endereço, onde localizaram microfones profissionais das marcas Shure e Sennheiser, transmissores e bases transmissoras, avaliados em mais de R$ 40 mil.

Os itens foram apreendidos e restituídos ao legítimo proprietário, mediante apresentação das notas fiscais. Segundo a polícia, o responsável pelo ponto de venda colaborou com as autoridades, informando que os objetos haviam sido deixados pelo autor em regime de consignação.

Ainda conforme a polícia, também foi constatado que o comerciante teria sido vítima do investigado. Agora, as investigações prosseguem por parte da Delegacia de Dois Córregos visando à responsabilização do autor pelo crime de estelionato.

