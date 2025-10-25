Unesp de Botucatu aprova aumento de 30 vagas para medicina

A Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) aprovou, na última semana, o aumento do número de vagas do curso de graduação em Medicina. A votação da proposta, que prevê a ampliação das atuais 90 para 120 vagas anuais, recebeu 24 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções.
A expansão, que ainda precisa ser aprovada em outras instâncias, está planejada para acontecer de forma escalonada, a fim de assegurar a manutenção da qualidade do ensino médico e o tempo necessário para que adequações sejam feitas. Estão previstas 15 vagas adicionais a partir de 2027, e outras 15 a partir de 2029.
A decisão é histórica já que, desde sua criação, em 1963, a FMB sempre manteve mesmo número de vagas para o curso de Medicina.
"Estou bastante feliz que a maioria esmagadora da nossa congregação tenha ousado com essa mudança e se colocado a favor de uma universidade mais abrangente, mais inclusiva e mais presente no estado", comemorou o professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da FMB.
Uma comissão foi criada especialmente para tratar do assunto e discutiu a proposta com as diretorias da FMB e IBB, chefes de departamentos e representação de alunos (CAPS) e recebeu pareceres favoráveis após reuniões com o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e Conselho do Curso de Graduação em Medicina (CCGM).
A proposta, agora, será apreciada pela congregação do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) para depois ser encaminhada para discussão e votação no Conselho Universitário (CO) da Unesp.