Unesp de Botucatu aprova aumento de 30 vagas para medicina

A Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) aprovou, na última semana, o aumento do número de vagas do curso de graduação em Medicina. A votação da proposta, que prevê a ampliação das atuais 90 para 120 vagas anuais, recebeu 24 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções.

A expansão, que ainda precisa ser aprovada em outras instâncias, está planejada para acontecer de forma escalonada, a fim de assegurar a manutenção da qualidade do ensino médico e o tempo necessário para que adequações sejam feitas. Estão previstas 15 vagas adicionais a partir de 2027, e outras 15 a partir de 2029.

A decisão é histórica já que, desde sua criação, em 1963, a FMB sempre manteve mesmo número de vagas para o curso de Medicina.