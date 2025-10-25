Iacanga sedia maior evento de foguetes e satélites

O Município de Interesse Turístico de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) foi escolhido para sediar, pela primeira vez, a 6.ª edição da "Latin American Space Challenge" (Lasc), o maior evento universitário de engenharia de foguetes experimentais e satélites da América Latina. A competição ocorrerá entre os dias 5 e 9 de novembro, reunindo estudantes, pesquisadores e entusiastas da área aeroespacial de diversos países.

A Lasc 2025 é uma competição internacional que desafia equipes universitárias a projetarem, construírem e lançarem foguetes experimentais e satélites de pequeno porte (CubeSats). Ela é dividida em duas etapas - uma teórica, que avalia o conhecimento técnico e o planejamento das equipes, e outra prática, voltada ao lançamento dos projetos.

Nesta edição, de acordo com a Prefeitura de Iacanga, são esperados mais de 1.200 participantes, entre competidores, organizadores e visitantes. "Equipes de países como Brasil, México, Peru, Colômbia, Turquia, Taiwan e Paraguai apresentarão mais de 100 projetos inovadores, destacando o talento e a criatividade de jovens engenheiros", diz em nota.