Alça da SP-327 será fechada para obras em Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Cruz do Rio Pardo - A alça de saída localizada no km 4 da rodovia Orlando Quagliato (SP-327), na pista sentido Capital, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), será interditada nesta sexta-feira (17), das 7h30 às 18h, para serviços de recuperação do pavimento, que serão executados por equipes da Concessionária Cart.

Durante esse período, os motoristas terão de utilizar caminho alternativo para fazer o retorno ou para acessar Santa Cruz do Rio Pardo pelo bairro Parque São Jorge. A opção recomendada pela concessionária é fazer o retorno no dispositivo mais próximo, localizado no km 1+300.

De acordo com a Cart, a intervenção tem a aprovação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do?Estado de São Paulo) e conta com o apoio do policiamento rodoviário. "Em caso de chuva, os serviços serão reagendados para outra data", informa, por meio de nota.