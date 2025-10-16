Colisão entre 3 veículos na Jaú-Brotas deixa dois feridos graves

Jaú - Um acidente envolvendo três veículos, ocorrido por volta das 6h desta quinta-feira (16), na altura do quilômetro 175 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), deixou seis pessoas feridas, duas delas em estado grave.
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e Policiamento Rodoviário, um Polo trafegava no sentido oeste quando, por razões a serem esclarecidas, colidiu na traseira de um Gol que, desgovernado, atravessou o canteiro central e bateu de frente com um Ka, que seguia no sentido leste.
Com ferimentos graves, a condutora do Gol, de 32 anos, e o condutor do Ka, de 61, seguiram para hospitais da região. Dois passageiros do Ka tiveram lesões leves, assim como um do Gol. Outro passageiro do Gol sofreu ferimentos moderados e também precisou de atendimento. O condutor do Polo não se machucou.
Além de equipes da concessionária Eixo-SP, viaturas da Polícia Militar Rodoviária, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram acionadas para a ocorrência, registrada no plantão da CPJ de Jaú. As circunstâncias das colisões serão investigadas pela Polícia Civil.