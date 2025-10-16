16 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM GARÇA

Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado

Por | da FolhaPress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmara Municipal de Garça
Prefeitura de Garça orienta população a não consumir água mineral suspeita até o fim das apurações
Prefeitura de Garça orienta população a não consumir água mineral suspeita até o fim das apurações

Garça - Um lote da água mineral da marca Mineratta foi recolhido depois que um homem de 50 anos foi hospitalizado na cidade de Garça (70 quilômetros de Bauru) com sintomas de intoxicação após consumo, informou a secretaria de saúde do município.

Homem tomou garrafa d'água durante expediente de trabalho, na última sexta-feira. Ele passou mal e procurou a UPA (unidade de pronto atendimento) da cidade "com sintomas de intoxicação", disse o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartesini, em post no Instagram.

"Água estava contaminada com algum tipo de produto", afirmou Scartesini, sem especificar. O secretário disse ainda que o paciente foi prontamente atendido e medicado. Ele não chegou a ser transferido para a UTI.

Orientações

Lote sob investigação é o 253.1, com fabricação em 10 de setembro de 2025 e validade até 10 de setembro de 2026. "Não consuma a água mineral Mineratta, lote 253, até que seja esclarecido o que realmente aconteceu com essa água, e se só aquela garrafa estava contaminada ou se há mais garrafas contaminadas", orientou o secretário de saúde.

Vigilância sanitária e autoridades policiais foram acionadas. A Polícia Civil informou ter apreendido "garrafas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde a vítima tomou a água, com amostras coletadas para perícia".

A reportagem entrou em contato com a fabricante da bebida, a Villa Jahu, e com a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que distribui água da marca Mineratta na cidade, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários