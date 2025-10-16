Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado

Garça - Um lote da água mineral da marca Mineratta foi recolhido depois que um homem de 50 anos foi hospitalizado na cidade de Garça (70 quilômetros de Bauru) com sintomas de intoxicação após consumo, informou a secretaria de saúde do município.

Homem tomou garrafa d'água durante expediente de trabalho, na última sexta-feira. Ele passou mal e procurou a UPA (unidade de pronto atendimento) da cidade "com sintomas de intoxicação", disse o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartesini, em post no Instagram.

"Água estava contaminada com algum tipo de produto", afirmou Scartesini, sem especificar. O secretário disse ainda que o paciente foi prontamente atendido e medicado. Ele não chegou a ser transferido para a UTI.

Orientações