Após discussão por ciúme, homem é esfaqueado dentro de mercado

Itapuí - Após discussão e ameaças motivadas por ciúme, na tarde desta quarta-feira (15), um homem de 43 anos foi esfaqueado nas costas e agredido no interior de um supermercado no bairro Mar Azul II, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). O suspeito, de 40 anos, foi identificado e preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

A corporação conta que recebeu uma ligação informando que um homem havia sido atingido por golpes de faca no interior do estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima, C.J.G.A., já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com ferimentos na região das costas, enquanto o autor, J.R.C.F., havia fugido.

Com base em imagens das câmeras de segurança do supermercado, que registraram toda a ação, a polícia apurou que, após discutir com a vítima, o suspeito retira uma faca da cintura e desfere um golpe nas costas dela, iniciando uma sequência de socos e chutes. A agressão só foi interrompida após a intervenção de clientes e funcionários.