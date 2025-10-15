Após discussão por ciúme, homem é esfaqueado dentro de mercado

Itapuí - Após discussão e ameaças motivadas por ciúme, na tarde desta quarta-feira (15), um homem de 43 anos foi esfaqueado nas costas e agredido no interior de um supermercado no bairro Mar Azul II, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). O suspeito, de 40 anos, foi identificado e preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.
A corporação conta que recebeu uma ligação informando que um homem havia sido atingido por golpes de faca no interior do estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima, C.J.G.A., já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com ferimentos na região das costas, enquanto o autor, J.R.C.F., havia fugido.
Com base em imagens das câmeras de segurança do supermercado, que registraram toda a ação, a polícia apurou que, após discutir com a vítima, o suspeito retira uma faca da cintura e desfere um golpe nas costas dela, iniciando uma sequência de socos e chutes. A agressão só foi interrompida após a intervenção de clientes e funcionários.
De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que a discussão teria sido motivada por ciúmes, e que J.R.C.F. estaria tentando se aproximar da esposa da vítima. Mesmo ferido, C.J.G.A. confirmou aos policiais que já havia ameaçado o suspeito anteriormente, dizendo que o mataria caso ele continuasse a importunar a sua esposa.
A namorada do autor, que estava presente no momento, afirmou que ele agiu em legítima defesa e alegou que a faca pertencia à vítima. A versão, no entanto, não se confirmou nas imagens analisadas, segundo a polícia. Outra testemunha contou que ajudou a conter o agressor e retirou a faca de sua mão, além de socorrer a vítima.
Após diligências, J.R.C.F. apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Itapuí, alegando ter agido em legítima defesa. Durante o interrogatório, conforme a polícia, afirmou que vinha sendo ameaçado de morte há alguns dias e que, após novas provocações, “perdeu a cabeça” e golpeou o desafeto com um canivete que trazia no bolso.
A autoridade policial entendeu que, embora existam indícios de ameaças anteriores, o autor excedeu os limites da legítima defesa, reagindo de forma desproporcional ao ferir a vítima pelas costas e continuar a agressão mesmo após ela cair. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.