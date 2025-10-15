Polícia Civil identifica trio que arremessou cão dentro de creche

Boraceia - A Polícia Civil de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) esclareceu, nesta semana, a autoria de um crime recente de maus-tratos contra um cão, que foi arremessado, por cima do muro, no interior da Emei Professora Valéria de Jesus Vicenzi Morales. Os três suspeitos foram identificados e responderão pelo delito.

A apuração teve início após denúncia da diretora da unidade escolar, que encontrou o animal ferido no parquinho da creche. O cão, de porte médio, apresentava fratura em uma das patas. Ele foi socorrido, recebeu atendimento veterinário e foi posteriormente encaminhado à ONG Arca da Fé, em Bauru.

Diligências conduzidas por policiais civis de Boraceia levaram à identificação dos envolvidos no abandono do animal. A apuração revelou que ele foi arremessado por cima do muro da creche por um homem, que estava com dois indivíduos, após pedido de outra pessoa, que alegou não ter condições de manter o cão.