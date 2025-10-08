Câmara de Pederneiras abre concurso com salário de até R$ 3,4 mil

Pederneiras - A Câmara Municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) abre nesta sexta-feira (10) as inscrições para concurso público que preencherá três vagas, uma para cada cargo, nas funções de servente, escriturário e controlador interno de seu quadro de servidores efetivos. Os salários podem chegar a R$ 3,4 mil, com benefícios que ultrapassam os R$ 1,5 mil.

As inscrições podem ser feitas de 10 a 31 de outubro e a aplicação das provas objetivas está prevista para 30 de novembro, com o período da manhã para as vagas de controlador interno e servente e o período da tarde para escriturário.

As provas dos três cargos terão 50 questões objetivas, de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, para serem respondidas em até 3 horas.