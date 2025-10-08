Câmara de Pederneiras abre concurso com salário de até R$ 3,4 mil

Pederneiras - A Câmara Municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) abre nesta sexta-feira (10) as inscrições para concurso público que preencherá três vagas, uma para cada cargo, nas funções de servente, escriturário e controlador interno de seu quadro de servidores efetivos. Os salários podem chegar a R$ 3,4 mil, com benefícios que ultrapassam os R$ 1,5 mil.
As inscrições podem ser feitas de 10 a 31 de outubro e a aplicação das provas objetivas está prevista para 30 de novembro, com o período da manhã para as vagas de controlador interno e servente e o período da tarde para escriturário.
As provas dos três cargos terão 50 questões objetivas, de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, para serem respondidas em até 3 horas.
A taxa de inscrição para o cargo de servente é de R$ 60,00. O salário inicial é de R$ 2.637,77, para jornada de 40 horas semanais, e o nível de escolaridade exigido é o ensino fundamental incompleto.
Para o cargo de escriturário, a taxa de inscrição é de R$ 80,00. O salário inicial é de R$ 3.405,40, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, e o nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo.
No caso da vaga para o cargo de controlador interno, a taxa de inscrição é de R$ 100,00. O nível de escolaridade exigido é o ensino superior em Administração, Economia, Contabilidade ou Direito. O salário inicial é de R$ 3.405,40 para uma jornada de 30 horas semanais.
Todos os três cargos têm os mesmos benefícios, que são o auxílio alimentação no valor de R$ 1.200,00 e o vale transporte no valor de R$ 369,29.
A organizadora do concurso será a Aplicativa – Serviços de Apoio e Gestão Administrativa. As inscrições devem ser feitas no site da empresa, pelo link https://aplicativa.selecao.net.br/informacoes/37/, onde constam informações sobre isenção da taxa de inscrição, conteúdo programático e descrição dos cargos.
Informações também podem ser obtidas na página da Câmara Municipal de Pederneiras, através do link https://www.camarapederneiras.sp.gov.br/imprensa/publicacoes/Editais/1/2025/5533 .