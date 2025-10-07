Médico e hospital indenizarão paciente por exposição indevida

Bariri - A 8.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo manteve decisão da 1.ª Vara de Bariri (56 quilômetros de Bauru) que condenou médico e hospital a indenizarem um paciente por exposição indevida em rede social. A reparação, por danos morais, foi fixada em R$ 30 mil, nos termos da sentença proferida pelo juiz Vinicius Garcia Ferraz.

Segundo os autos, o autor foi filmado dentro de centro cirúrgico, com graves ferimentos, sendo questionado pelo médico sobre quantas cervejas teria consumido. O conteúdo foi divulgado nas redes sociais.

No acórdão, o relator do recurso, desembargador José Maria Câmara Júnior, destacou que a exposição, sem o consentimento do paciente, em estado de vulnerabilidade e gravemente ferido, “constitui manifesta violação à sua dignidade pessoal”.