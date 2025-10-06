Homem assassinado a tiros durante briga generalizada é sepultado

Bariri - Foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Bariri (56 quilômetros de Bariri), o corpo do suplente de vereador pelo PSB Helton Rodrigues da Silva, de 40 anos, conhecido como "Lebré Goleiro", baleado durante uma briga generalizada ocorrida na noite deste domingo (5), no residencial Viva Mais Bariri. Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas na confusão e também precisaram de atendimento médico. Um suspeito de efetuar disparos, de 22 anos, foi preso em flagrante, e a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o eventual envolvimento de outras pessoas no crime.

De acordo com o registro policial, a briga generalizada teria começado em um estabelecimento comercial, por volta das 21h45, depois que um homem chegou ao local supostamente exibindo uma arma de fogo, e acabou repreendido pelos proprietários, pai e filho. Os dois disseram que a confusão contou com diversos disparos de arma de fogo e agressões e que, para se defender, o mais novo, de 22 anos, atirou três vezes na direção de um dos homens, posteriormente identificado como Helton Rodrigues da Silva.

Baleado na cabeça, no tórax e na perna direita, ele não resistiu e chegou no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local já sem vida. Outras cinco pessoas também foram levadas ao hospital com fraturas e ferimentos não identificados até o registro do boletim de ocorrência (BO), entre elas o filho de Helton, de 18 anos. O delegado plantonista da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú deslocou-se até Bariri para colher elementos para a investigação e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia no local.