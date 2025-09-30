Morre aos 89 anos o ex-prefeito de Agudos Rubens Benazio

O ex-prefeito de Agudos Rubens Aparecido Benazio morreu nesta terça-feira (30), aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, onde recebia cuidados médicos nos últimos dias.

Benazio comandou o Executivo agudense entre 1983 e 1988 e, antes disso, exerceu mandato como vereador. Advogado de formação, também atuou por duas décadas como assessor parlamentar do ex-deputado estadual Pedro Tobias (PSDB), ao longo de seus cinco mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Durante esse período, trabalhou com o jornalista e amigo José Eduardo Amantini, que o visitou recentemente no hospital. “Benazio era uma pessoa muito autêntica e legal. Estou muito triste. Ele estava sofrendo. De uns tempos para cá, sempre era internado com infecção urinária”, relatou Amantini.