Morre aos 89 anos o ex-prefeito de Agudos Rubens Benazio

O ex-prefeito de Agudos Rubens Aparecido Benazio morreu nesta terça-feira (30), aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, onde recebia cuidados médicos nos últimos dias.
Benazio comandou o Executivo agudense entre 1983 e 1988 e, antes disso, exerceu mandato como vereador. Advogado de formação, também atuou por duas décadas como assessor parlamentar do ex-deputado estadual Pedro Tobias (PSDB), ao longo de seus cinco mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
Durante esse período, trabalhou com o jornalista e amigo José Eduardo Amantini, que o visitou recentemente no hospital. “Benazio era uma pessoa muito autêntica e legal. Estou muito triste. Ele estava sofrendo. De uns tempos para cá, sempre era internado com infecção urinária”, relatou Amantini.
Filiado ao PTB, Benazio era conhecido por sua fidelidade ao então governador Orestes Quércia (MDB). Mesmo em partidos diferentes, foi escolhido por Quércia para discursar em nome dos prefeitos durante um ato do movimento das Diretas Já, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, conforme relembra Amantini.
Atuante em entidades da sociedade civil, Rubens Benazio também foi presidente do Rotary Club de Agudos no biênio 1997/1998. Ele deixa dois filhos, Nettão e Cris, além de netos. Uma nota de pesar que circula nas redes sociais destaca seu legado: “Homem de fé e dedicação, deixou sua marca na história de Agudos, exercendo com honra e compromisso a função de prefeito. Sua trajetória foi marcada por obras e realizações que transformaram a cidade e beneficiarão gerações.”
O atual prefeito de Agudos, Rafael Lima, decretou luto oficial no município por três e publicou nota na qual lamentou a perda: "Sempre se empenhou pelos interesses do nosso município e da população, deixando um legado para a nossa cidade. Minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos que sentem sua partida".
O corpo de Benzaio será velado nesta quarta-feira (1), das 7h às 11h, na Câmara Municipal de Agudos, e sepultado no Cemitério de Agudos.