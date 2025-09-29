Jovem de 21 anos morre em acidente de carro entre Bariri e Itapuí

Um jovem de 21 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia vicinal Ângelo Poli, que liga os municípios de Bariri e Itapuí, a cerca de 44 quilômetros de Bauru.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por motivos ainda a serem apurados, Adrian Henrique Cardoso perdeu o controle do veículo que dirigia e capotou na pista. Ele estava sozinho no automóvel.

O Corpo de Bombeiros de Jaú foi acionado e chegou a prestar atendimento no local, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido ao hospital.