29 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DESPEDIDA

Jovem de 21 anos morre em acidente de carro entre Bariri e Itapuí

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Adrian Henrique Cardoso tinha 21 anos
Adrian Henrique Cardoso tinha 21 anos

Um jovem de 21 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia vicinal Ângelo Poli, que liga os municípios de Bariri e Itapuí, a cerca de 44 quilômetros de Bauru.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por motivos ainda a serem apurados, Adrian Henrique Cardoso perdeu o controle do veículo que dirigia e capotou na pista. Ele estava sozinho no automóvel.

O Corpo de Bombeiros de Jaú foi acionado e chegou a prestar atendimento no local, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido ao hospital.

De acordo com a página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, Adrian trabalhava na empresa Reval, de Itapuí, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a perda e manifestando solidariedade à família do colaborador.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários