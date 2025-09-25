Piratininga realiza Feirão do Emprego com mais de 300 vagas

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), através do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade, e com o apoio das Coordenadorias de Assistência Social e Comunicação, promove neste sábado (27), a partir das 9h, na antiga estação ferroviária, o seu primeiro "Feirão do Emprego", reunindo empresas e candidatos em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.

Ao todo, de acordo com a administração municipal, estão sendo oferecidas cerca de 350 vagas em diferentes áreas de atuação, além de oportunidades de estágio para estudantes de cursos técnicos, universitários e até mesmo para alunos do ensino médio, a partir de 16 anos.

Entre as empresas confirmadas no Feirão, estão a Cart, Chedalgus, McDonald's, Paschoalotto, Supermercado Avenida, Supermercado Confiança, Pacaembu Construtora, Garra Ambiental, CIEE, Concilig e Athos, que estarão com equipes de Recursos Humanos no local, prontas para realizar entrevistas e processos seletivos.