Piratininga realiza Feirão do Emprego com mais de 300 vagas

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), através do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade, e com o apoio das Coordenadorias de Assistência Social e Comunicação, promove neste sábado (27), a partir das 9h, na antiga estação ferroviária, o seu primeiro "Feirão do Emprego", reunindo empresas e candidatos em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.
Ao todo, de acordo com a administração municipal, estão sendo oferecidas cerca de 350 vagas em diferentes áreas de atuação, além de oportunidades de estágio para estudantes de cursos técnicos, universitários e até mesmo para alunos do ensino médio, a partir de 16 anos.
Entre as empresas confirmadas no Feirão, estão a Cart, Chedalgus, McDonald's, Paschoalotto, Supermercado Avenida, Supermercado Confiança, Pacaembu Construtora, Garra Ambiental, CIEE, Concilig e Athos, que estarão com equipes de Recursos Humanos no local, prontas para realizar entrevistas e processos seletivos.
As vagas disponíveis incluem funções como operador de conserva, auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, operador de teleatendimento, operador de caixa, repositor de hortifrúti, operador de loja, operador de perecíveis, açougueiro, ajudante de obras, trabalhador volante na agricultura e estagiários.
De acordo com os organizadores, o Feirão busca aproximar empresas e trabalhadores de forma prática e direta, oferecendo não apenas as vagas já abertas, mas também chance de cadastro em futuros processos seletivos.
"É uma oportunidade única para quem procura emprego ou recolocação no mercado. Além das vagas imediatas, os participantes poderão se conectar diretamente com recrutadores e ampliar suas chances de inserção profissional", ressalta o prefeito Sandro Bola.
O 1.º Feirão do Emprego de Piratininga será aberto a toda a população, sem necessidade de inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao prédio da antiga estação ferroviária, na rua Manoel Pedro Carneiro, n.º 100, das 9h às 12h, munidos de documentos pessoais e currículos impressos.