Polícia fecha esquema de receptação de peças de torres de energia

Agudos - Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, por meio do recém-criado Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), localizaram nesta terça-feira (23), em um depósito no bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), peças avaliadas em cerca de R$ 130 mil que haviam sido furtadas de torres de transmissão de energia elétrica da CPFL na região. Um homem foi preso em flagrante por receptação.

De acordo com a Polícia Civil, nos últimos meses, a equipe do Giar, um grupo especializado que investiga ocorrências de crimes contra o patrimônio e afins na área rural, recebeu informações sobre vários furtos de materiais pertencentes à CPFL ocorridos na região de Bauru.

"As ações têm visado à subtração de peças metálicas de torres de transmissão de energia instaladas na zona rural, com impactos extremamente danosos, muito além do desfalque patrimonial causado à CPFL", informa, por meio de nota, o delegado Gustavo Bertho Zimiani, responsável pelas investigações.