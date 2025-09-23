Polícia fecha esquema de receptação de peças de torres de energia

Agudos - Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, por meio do recém-criado Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), localizaram nesta terça-feira (23), em um depósito no bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), peças avaliadas em cerca de R$ 130 mil que haviam sido furtadas de torres de transmissão de energia elétrica da CPFL na região. Um homem foi preso em flagrante por receptação.
De acordo com a Polícia Civil, nos últimos meses, a equipe do Giar, um grupo especializado que investiga ocorrências de crimes contra o patrimônio e afins na área rural, recebeu informações sobre vários furtos de materiais pertencentes à CPFL ocorridos na região de Bauru.
"As ações têm visado à subtração de peças metálicas de torres de transmissão de energia instaladas na zona rural, com impactos extremamente danosos, muito além do desfalque patrimonial causado à CPFL", informa, por meio de nota, o delegado Gustavo Bertho Zimiani, responsável pelas investigações.
"Trata-se de atividade de altíssimo risco, que acaba comprometendo a estabilidade das torres de transmissão e prejudica a continuidade do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, podendo afetar clientes residenciais, comerciais e prestadores de serviços públicos essenciais".
Após investigações e diligências com o objetivo de identificar os responsáveis pelos furtos, os policiais do Giar apuraram que parte das peças metálicas subtraídas das torres estariam sendo destinadas a um depósito em Agudos para uso na montagem de estruturas utilizadas na construção civil.
Na manhã desta terça, mandados de busca foram cumpridos por equipes do Giar e da 1.ª DIG, de forma simultânea, na residência e no depósito do investigado, de 48 anos. No depósito, os policiais encontraram diversas peças metálicas empilhadas e constataram a presença de algumas inscrições e características compatíveis com as das peças furtadas das torres de transmissão de energia da CPFL.
"Com o apoio operacional da CPFL, foi possível confirmar a procedência ilícita dos materiais, que foram entregues a representantes da companhia, totalizando 284 peças metálicas, com valor global aproximado de R$ 130.000,00", revela o delegado na nota. O investigado foi conduzido à sede da Deic e autuado em flagrante por receptação qualificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia, e as investigações prosseguem visando à identificação de outros integrantes do grupo criminoso.