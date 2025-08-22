Vitrine é estourada e R$ 8 mil em semijoias são furtados em Bauru

24 de agosto de 2025
LOJA NA ZONA SUL

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Tisa Moraes
Segundo boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a proprietária do estabelecimento notou o furto pouco antes das 8h

Desconhecidos estouraram a vitrine de uma loja de semijoias, nesta sexta-feira (22), na zona sul de Bauru, e furtaram várias mercadorias avaliadas em cerca de R$ 8 mil. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a proprietária do estabelecimento notou o furto pouco antes das 8h.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

