24 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FALECIMENTO

NILZA VERA FERREIRA


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

21/12/1958 - 22/08/2025. Deixa ainda familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento será em 23/08/2025, às 16h, no Cemitério Jd. Redentor, em Bauru.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários