24 de agosto de 2025
FALECIMENTO

VALDIR RODRIGUES


| Tempo de leitura: < 1 min
28/03/1962 - 21/08/2025. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 1 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 22/08/2025, às 17h, no Cemitério Memorial Bauru.

