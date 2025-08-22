24 de agosto de 2025
EM PATRULHAMENTO

Pirajuí: Polícia Civil prende homem com placa de moto adulterada

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Condutor alegou que a placa original havia se quebrado e que outra teria sido confeccionada artesanalmente por um familiar
Pirajuí - Durante diligências de rotina realizadas em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil abordou um motociclista que conduzia uma Honda/CG 160 Fan. Durante verificação, os agentes constataram que a placa do veículo apresentava sinais evidentes de falsificação, como ausência de QR Code, acabamento irregular e material incompatível com padrão oficial. O homem foi preso em flagrante.

Após consulta aos sistemas policiais, segundo a polícia, foi confirmado que o chassi e o motor da moto estavam íntegros e sem restrições, correspondendo a um veículo do mesmo modelo registrado em nome de um terceiro. Questionado, de acordo com a corporação, o condutor alegou que a placa original havia se quebrado e que outra teria sido confeccionada artesanalmente por um familiar.

Perícia preliminar confirmou a falsidade material da placa, mas o laudo definitivo ainda será concluído. O veículo e a placa foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, mas obteve liberdade provisória na audiência de custódia, nesta quinta-feira (21). O caso segue sob investigação.

