Ladrão é flagrado furtando clínica em Bauru e é preso; VÍDEO

Um homem de 32 anos foi preso em Bauru após furtar itens de segurança patrimonial da Clínica Tricologia Fernando Marques, no Jardim Estoril, na madrugada desta terça-feira (19). Ele foi flagrado pelo sistema de câmeras de segurança do estabelecimento. Com base em suas características, um vigilante de ronda noturna conseguiu localizá-lo em via pública. Foi o terceiro furto recente.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 pelo profissional de segurança. O trabalhador estava de plantão quando o próprio dono da clínica constatou o furto em tempo real e ligou para ele, descrevendo o suspeito como um homem branco, com barba, vestindo camiseta preta com inscrições brancas e calça jeans preta. Ao deixar o imóvel, o ladrão seguiu em direção ao Centro.

Depois de ser abordado pelo vigilante e, em seguida, pelos policiais militares, o suspeito confessou ter levado os objetos para trocá-los por drogas, conforme registrado no BO. Com ele, foram recuperadas duas barras de sensores, instaladas sobre os muros do estabelecimento e utilizadas na segurança patrimonial, além de três grelhas fluviais de alumínio que também pertenciam à clínica.