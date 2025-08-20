20 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CÂMERA DE SEGURANÇA

Ladrão é flagrado furtando clínica em Bauru e é preso; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sócios da clínica relatam que é o terceiro furto ocorrido recentemente
Sócios da clínica relatam que é o terceiro furto ocorrido recentemente

Um homem de 32 anos foi preso em Bauru após furtar itens de segurança patrimonial da Clínica Tricologia Fernando Marques, no Jardim Estoril, na madrugada desta terça-feira (19). Ele foi flagrado pelo sistema de câmeras de segurança do estabelecimento. Com base em suas características, um vigilante de ronda noturna conseguiu localizá-lo em via pública. Foi o terceiro furto recente.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 pelo profissional de segurança. O trabalhador estava de plantão quando o próprio dono da clínica constatou o furto em tempo real e ligou para ele, descrevendo o suspeito como um homem branco, com barba, vestindo camiseta preta com inscrições brancas e calça jeans preta. Ao deixar o imóvel, o ladrão seguiu em direção ao Centro.

Depois de ser abordado pelo vigilante e, em seguida, pelos policiais militares, o suspeito confessou ter levado os objetos para trocá-los por drogas, conforme registrado no BO. Com ele, foram recuperadas duas barras de sensores, instaladas sobre os muros do estabelecimento e utilizadas na segurança patrimonial, além de três grelhas fluviais de alumínio que também pertenciam à clínica.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Terceira vez

A reportagem conversou com o sócio-proprietário, Alexsander Ferreira, que relatou descontentamento com a insegurança no bairro, uma vez que é o terceiro furto ocorrido recentemente. Ele pede que a ronda ostensiva seja intensificada no bairro. Ele acrescenta que nos furtos anteriores foram levados computador e tablet. Para evitar os crimes, ele instalou as duas barras de sensores, com infravermelho, mas elas também foram furtadas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários