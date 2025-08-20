Denise Amaral: 40 anos de carreira no Bauru Jazz Festival

Ela é uma das cantoras mais festejadas de Bauru e de todo Interior paulista e está completando 40 anos de carreira. Denise Amaral irá brindar o público da cidade com um show intimista e emocionante no Bauru Jazz Festival 2025, nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, no Sesc Bauru.

Sua trajetória é marcada por um estilo musical eclético, que mistura diversos gêneros musicais, incluindo MPB, bossa nova, salsa, soul, jazz e samba. Toda essa mistura que dá o 'caldo' para seu álbum "Sem Limites". Ainda durante o festival, a cantora irá ministrar um workshop gratuito, nesta quinta-feira (21), às 14h, no Auditório do Sesc, de graça para todos os públicos.

"Além disso, a troca que tive com inúmeros músicos experientes e da nova geração me deu muita bagagem para conseguir ir avançando e evoluindo durante essas décadas. Além disso, todo estudo e persistência deu origem a esse lindo show chamado "Denise Amaral - 40 anos de carreira", diz a cantora.