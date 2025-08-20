Documentário narra os 25 anos do coletivo Expressão Poética

Pela primeira vez aberto ao público, o documentário "Poesia em Movimento: A Jornada dos Poetas de Bauru" será exibido nesta quinta (21), às 20h, no Teatro Municipal, em Bauru. A produção, contemplada pelo Programa Municipal de Estímulo à Cultura (PEC), resgata a história do coletivo literário Expressão Poética, que completou 25 anos de atuação em 2024.

Fundado em 1999 pelo poeta Vagner Fernandes dos Santos, o grupo deu seus primeiros passos nas dependências do Sesc, ganhando destaque já no ano de sua criação com a organização da antologia "Vinte Poetas Bauruenses". O Expressão Poética se consolidou nos anos 2000 com apresentações mensais no Sesc, apoiadas pelo jornalista Ricardo Santana, e logo expandiu sua atuação. Passou a promover saraus, palestras e ações em escolas e universidades, se firmando como agente de incentivo à leitura e à escrita na comunidade. Fortaleceram o coletivo figuras como Luiz Vitor Martinello, José Carlos Mendes Brandão e Munir Zalaf. O grupo também encontrou espaço na Secretaria Municipal de Cultura, ampliando ainda mais sua presença no cenário cultural de Bauru. Coordenado há mais de duas décadas por Regina Ramos e Ana Maria Barbosa Machado, o Expressão Poética mantém viva a proposta de dar voz a novos talentos por meio de publicações coletivas. Em 2023, foi homenageado pela Câmara Municipal com uma Moção de Aplauso, proposta pela vereadora Estela Almagro. A produção audiovisual foi dirigida e editada pelo jornalista Marcos Carlson e reúne momentos marcantes da história do grupo, além de depoimentos emocionantes de seus integrantes e colaboradores. A entrada para a exibição é gratuita.

O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas.