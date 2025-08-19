Itens eletrônicos são apreendidos dentro de presídio de Bauru 

Representantes do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 1 de Bauru procuraram a Polícia Civil nesta terça-feira (19) para registrar a apreensões de objetos eletrônicos proibidos encontrados com reeducandos no interior da unidade, no último dia 5 de agosto. A unidade prisional está localizada no quilômetro 350 da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

De acordo com boletins de ocorrência, seis homens foram identificados como responsáveis pelos objetos, além de uma apreensão sem autoria conhecida. Ao todo, foram recolhidos cinco celulares, três carregadores adaptados, fio elétrico, folhas de anotações de contabilidade, uma bateria para miniaparelho de telefonia móvel, um fone de ouvido, dois cabos USB e dois papelotes de maconha.