'Infinito' em duas exposições no Centro Cultural da USP

Foi aberta no Centro Cultural do campus da USP de Bauru, a exposição "Infinito" - O físico e o espiritual numa conexão com o infinito. Com curadoria de Amanda Helena Gimeno e Ana Maria Barbosa Machado, a mostra é integrada por duas exposições e ficará aberta à visitação até o dia 29 de agosto.

A exposição "Arte & Alma: Mandalas dos Orixás" de Mali e Juliana Fabri apresenta 11 obras que unem arte, espiritualidade e intuição. As figuras humanas sem rosto, criadas por Laura Malini, representam os Orixás de forma simbólica e reverente, enquanto as mandalas de Juliana Fabri canalizam a energia de cada entidade. Cada peça carrega uma vibração sagrada, sendo ideal para espaços de meditação, altares ou ambientes com propósito.

Já a mostra "Vestidamente Nú" de Luiz Henrique e Sebastian Vitagliano faz menção à selva de pedra e à selva secreta da alma. As obras mostram uma conexão com a natureza e o mundo urbano, entrelaçando o início e o fim de uma mesma história. Estão expostas 12 fotografias e projeção de imagens de Luiz Henrique, e 19 obras com técnicas mistas de Sebastian Vitagliano.