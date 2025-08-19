'Infinito' em duas exposições no Centro Cultural da USP

Foi aberta no Centro Cultural do campus da USP de Bauru, a exposição "Infinito" - O físico e o espiritual numa conexão com o infinito. Com curadoria de Amanda Helena Gimeno e Ana Maria Barbosa Machado, a mostra é integrada por duas exposições e ficará aberta à visitação até o dia 29 de agosto.
A exposição "Arte & Alma: Mandalas dos Orixás" de Mali e Juliana Fabri apresenta 11 obras que unem arte, espiritualidade e intuição. As figuras humanas sem rosto, criadas por Laura Malini, representam os Orixás de forma simbólica e reverente, enquanto as mandalas de Juliana Fabri canalizam a energia de cada entidade. Cada peça carrega uma vibração sagrada, sendo ideal para espaços de meditação, altares ou ambientes com propósito.
Já a mostra "Vestidamente Nú" de Luiz Henrique e Sebastian Vitagliano faz menção à selva de pedra e à selva secreta da alma. As obras mostram uma conexão com a natureza e o mundo urbano, entrelaçando o início e o fim de uma mesma história. Estão expostas 12 fotografias e projeção de imagens de Luiz Henrique, e 19 obras com técnicas mistas de Sebastian Vitagliano.
ARTISTAS
Mali é artista visual e designer, com um trabalho voltado para simbolismos, mitos e cores. Ao lado de sua namorada Juliana Fabri, designer de interiores e médium, criou a exposição "Arte & Alma: Mandalas dos Orixás". Nela, Mali retrata as figuras dos Orixás enquanto Juliana traduz suas energias por meio das mandalas, promovendo uma conexão espiritual através da arte.
Sebastian Vitagliano é artista transmasculino graduado em Artes Cênicas pela UEL. Atua com performance, ilustração e audiovisual, explorando corpo, infância e transmasculinidades.
Luiz Henrique é graduado em Artes Licenciatura. As vertentes da arte que trabalha são técnicas de desenho, pintura, desde giz à tinta, e trabalha também com a fotografia, edição e colagens. Na maioria dos seus trabalhos além da fotografia busca criar uma relação corpo e natureza.
O Centro Cultural fica alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. Informações: (14) 3235-8394 ou no e-mail centrocultural@usp.b