Estela cobra Bauru no debate sobre rota da Transoceânica

Durante a sessão legislativa desta segunda-feira (18), a vereadora Estela Almagro (PT) afirmou que Bauru precisa ingressar com urgência no debate sobre a reativação da Ferrovia Malha Oeste, que pode recolocar a cidade no mapa da infraestrutura logística nacional e sul-americana.

O tema foi trazido pela parlamentar após sua participação na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Campo Grande (MS) na última sexta-feira (15), que reuniu autoridades políticas, sindicatos e empresários de diversos municípios. A reunião foi convocada pela vereadora Luiza Ribeiro, presidente da Comissão Permanente de Políticas e Direitos Humanos, Cidadania e Mulheres.

A Ferrovia Malha Oeste, que liga Santos (SP) a Corumbá (MS), passando por Bauru, integra a chamada Rota 4, um dos cinco trechos de interesse dentro dos estudos sobre a viabilidade da Ferrovia Transoceânica, cujo acordo de cooperação foi assinado no mês passado entre Brasil e China. O projeto prevê rotas de interligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico e, assim, oferecer uma alternativa mais eficiente para o escoamento de produtos brasileiros ao mercado asiático, especialmente ao chinês, principal parceiro comercial do País.