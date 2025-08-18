Promissão: estuprador em série é sentenciado a 75 anos de prisão

Promissão - A Justiça atendeu a pedido do Ministério Público (MP) e condenou neste sábado (16), em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, um estuprador em série a penas que, somadas, totalizam 75 anos de prisão. Cabe recurso à decisão.

O caso teve grande repercussão na comunidade local. Conforme ficou demonstrado na denúncia de autoria do promotor Ely Bernal, o réu, de 60 anos, atraía crianças com promessas de passeios a cavalo e lhes dava dinheiro após os atos (quantias irrisórias de R$ 1,00 a R$ 5,00).

De acordo com a promotoria, o homem, que respondeu ao processo já na prisão, é reincidente específico em crimes desta espécie e teria cometido os atos ilícitos que lhe renderam a condenação entre julho e setembro de 2024, após abordar crianças de até dez anos em uma praça.