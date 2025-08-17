Pinacoteca receberá exposição da artista visual Anny Lemos

A Pinacoteca de Bauru recebe, a partir do dia 21 de agosto, uma quinta-feira, a exposição 'Azul por dentro (Projeto Salas Azuis)', da artista visual Anny Lemos. A exposição de caráter inédito na cidade conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, com o edital de Exposição Individual de Artes Visuais. A abertura será às 20h e seguirá até 21 de outubro, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, situada na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.
Nesta mostra, Anny Lemos apresenta um conjunto de pinturas recentes que têm como ponto de partida a obra 'O mar por dentro', produzida em 2022, que também será exposta pela primeira vez. Em sua pesquisa sobre a 'poética do habitar', por meio de pinturas figurativas, a artista reflete sobre a casa como extensão da psique. Em um diálogo simbólico, as obras apresentam narrativas entre a Mulher, o Mar e a Casa.
Segundo a curadora da exposição, Bianca Dias, ao articular o gesto pictórico e a relação íntima com os objetos, Anny Lemos desestabiliza a ideia familiar da casa, inserindo a estranheza da alteridade. "O ato de habitar uma casa, além de revelar as dimensões primordiais na relação tempo, espaço e presença, revela também uma potência feminina que se dá no mergulho da dimensão indomesticável da experiência", afirma.
A abertura da exposição contará com performance de Fábio Valério, artista performer, diretor cênico e pesquisador.
ARTISTA
Anny Lemos é artista visual e educadora, graduada em Artes Visuais pela Unesp-Bauru, mestranda em Poéticas Visuais e Processos Criativos pelo Instituto de Artes da Unicamp. Desenvolve sua produção artística na linguagem da pintura em paralelo com projetos educativos. Sua pesquisa em pintura se encontra no território das memórias íntimas e da poética do habitar. Participa de exposições coletivas e individuais. Seus trabalhos já passaram por instituições como a Pinacoteca de Bauru, de Botucatu, de Piracicaba, MAC Jataí/GO, MARP Ribeirão Preto, Centro Cultural da USP São Carlos, Casa do Olhar (Santo André), Galeria Municipal de Bauru, SESCs unidades do Interior paulista, Galeria Luis Maluf, Oma Galeria, Casa Galeria, Feiras SP-Arte e ArtRio.
SOBRE A CURADORA
Bianca Coutinho Dias é ensaísta, psicanalista, pesquisadora, crítica de arte e curadora. Especialista em História da Arte pela FAAP, mestre em estudos contemporâneos das artes pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda em memória social na Unirio.
SERVIÇO
Casa Ponce Paz fica na rua Antônio Alves, 9-10. Entrada gratuita. Agendamento de grupos - pinacotecamunicipaldebauru@gmail.com