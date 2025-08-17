Pinacoteca receberá exposição da artista visual Anny Lemos

A Pinacoteca de Bauru recebe, a partir do dia 21 de agosto, uma quinta-feira, a exposição 'Azul por dentro (Projeto Salas Azuis)', da artista visual Anny Lemos. A exposição de caráter inédito na cidade conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, com o edital de Exposição Individual de Artes Visuais. A abertura será às 20h e seguirá até 21 de outubro, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, situada na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.

Nesta mostra, Anny Lemos apresenta um conjunto de pinturas recentes que têm como ponto de partida a obra 'O mar por dentro', produzida em 2022, que também será exposta pela primeira vez. Em sua pesquisa sobre a 'poética do habitar', por meio de pinturas figurativas, a artista reflete sobre a casa como extensão da psique. Em um diálogo simbólico, as obras apresentam narrativas entre a Mulher, o Mar e a Casa.

Segundo a curadora da exposição, Bianca Dias, ao articular o gesto pictórico e a relação íntima com os objetos, Anny Lemos desestabiliza a ideia familiar da casa, inserindo a estranheza da alteridade. "O ato de habitar uma casa, além de revelar as dimensões primordiais na relação tempo, espaço e presença, revela também uma potência feminina que se dá no mergulho da dimensão indomesticável da experiência", afirma.