Dupla suspeita de furtar 7 motos na região é detida na Grande SP

Operação deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) após investigações relacionadas ao furto de sete motocicletas no município e em São Manuel resultou, nesta sexta-feira (15), na apreensão de capacetes e mochila usados pelos dois suspeitos nas ações, além de peças de motos. Eles foram detidos e investigações prosseguem visando à identificação de outros membros do grupo criminoso, incluindo os receptadores.

De acordo com a Polícia Civil, além de furtar sete motos - três delas em Botucatu -, a dupla teria retirado faróis e painéis de outros veículos. Todos os crimes foram cometidos em 2025 e alguns foram registrados por câmeras de segurança. As imagens, além de registros da "Muralha Virtual", gerida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, ajudaram nas investigações.

Nesta sexta-feira, equipes da especializada cumpriram mandados de busca e apreensão em Carapicuíba, na Grande São Paulo, como parte da operação "Baixa Cilindrada". Nos endereços dos dois investigados, foram apreendidos objetos que evidenciam a participação de ambos nos crimes, inclusive a moto utilizada por eles, além de capacetes, mochila, vestimentas e chaves mixas.