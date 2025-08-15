Galeria Municipal tem exposição da artista visual Joedy Marins

A Galeria Municipal Angelina W. Messenberg recebe, a partir desta sexta (15), a exposição 'Enredo', da artista visual Joedy Marins. A mostra conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, com o edital de Exposição Individual de Artes Visuais. A abertura será às 20h e seguirá até dia 24 de outubro, com visitação de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Galeria Municipal, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.

Nessa exposição, a artista, que também é docente na Faac-Unesp, apresenta uma instigante reflexão sobre a arte têxtil contemporânea. Temas como a memória e as tramas que compõem uma vida são trabalhados de maneira íntima e profunda. A exposição conta com obras tridimensionais, desenhos, tecelagens e fotografias. O trabalho de mediação fica por conta do Grupo de Pesquisa em Artes Visuais e Audiovisuais (GrAVA), da Unesp.

"Todos os dias, sentimos o toque do tecido sobre nossa pele. A arte têxtil, assim, nasce de um material com o qual todos nós possuímos uma estreita relação. Por outro lado, do ato de costurar surgiram eloquentes símbolos que foram amplamente empregados ao longo da história. Laços, trama, linhas e nós - naturalmente usamos essas palavras para discorrer sobre temas fundamentais como a memória, a vida, o caminho que trilhamos. O tecido, portanto, possui uma carga empírica muito íntima e, ao mesmo tempo, um riquíssimo poder simbólico. Joedy Marins abarca ambos aspectos - material e imaterial", diz o curador da mostra, Túlio Stafuzza.