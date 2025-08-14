Polícia Civil de Itapuí apreende máquina de apostas e impressora

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) realizou, nesta semana, uma ação de combate aos jogos de azar que resultou na apreensão de uma máquina de apostas e de uma impressora utilizadas para a prática ilegal. O material foi localizado no interior de um bar durante investigações conduzidas pela delegacia da cidade.
Segundo a polícia, as diligências foram realizadas com objetivo de reprimir o jogo do bicho e atividades ilícitas relacionadas a apostas clandestinas. O responsável pelo estabelecimento foi identificado e autuado pela prática de jogo de azar.
Conduzido à delegacia, prestou esclarecimentos, assinou um termo de compromisso e foi liberado para responder em liberdade pela contravenção penal.
A Polícia Civil destacou que seguirá intensificando as ações de fiscalização e investigação visando coibir a exploração de jogos ilegais e proteger a população de práticas que, além de ilícitas, fomentam outras atividades criminosas.