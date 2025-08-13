HIROYOSHI INOUE

10/05/1939 - 10/08/2025. Era casado com SATSUKI NAGAI INOUE. Deixa os filhos TAKEHISA INOUE, SAYURI INOUE e MÁRIO INOUE. Deixa ainda familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 1 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 11/08/2025, às 14h, no Cemitério Municipal de Duartina.