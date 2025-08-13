14 de agosto de 2025
FALECIMENTO

CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA


20/08/1965 - 10/08/2025. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 11/08/2025, às 9h, no Cemitério Memorial Bauru.

