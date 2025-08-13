14 de agosto de 2025
FALECIMENTO

GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA


28/07/1939 - 13/08/2025. Deixa familiares e amigos. Seu está sendo velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento será em 14/08/2025, às 09h, no Cemitério Memorial Bauru.

