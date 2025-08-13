Universo Jacarandá: Caçambaria tem novo projeto contemplado

A Caçambaria Espaço Arte de Jaú lançou nesta segunda (11) uma série de atividades artísticas que fazem parte do Universo Jacarandá - de autoria da gestora Carolina Panini. É um projeto de Manutenção de Espaço, vinculado à política nacional Aldir Blanc - do Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Serão 18 meses de atividades intensas, muitas dando continuidade ao que já é realizado pela Caçambaria, como por exemplo, a Viva!Feira - evento consagrado que reúne artesãos da região. Desde sua criação, a Caçambaria vem realizando melhorias e adaptações em seu espaço, mediante verba recebida pelos projetos contemplados pelo governo. A casa, localizada na Vila Nova, mantém sua arquitetura original e ganha novos espaços para atender a demanda. Com o Universo Jacarandá começa a verticalização de sua construção. O cinema na Laje é um espaço onde haverá exibições de filmes, apresentações multimídia e outras experiências visuais. Tudo o que contempla o Universo Jacarandá, como o projeto "Dentro do ninho", pode ser conferido em @cacambaria.

O prédio fica na rua Tenente Lopes, 1569, em Jaú.