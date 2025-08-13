Prisão de presidente de OS leva a audiência sobre entidades

A investigação que apura desvios milionários em contratos firmados pelo poder público com a organização social (OS) Mahatma Gandhi, responsável pelo gerenciamento de quatro Unidades Básicas de Saúde e duas residências terapêuticas em Bauru motivou a vereadora Estela Almagro (PT) a convocar uma audiência pública com o objetivo de iniciar uma 'radiografia' dos serviços públicos terceirizados no município. A data do encontro ainda não foi definida.

Atualmente, há 35 OSs certificadas para participar de licitações na cidade, incluindo a Mahatma Gandhi, cujo presidente foi preso no último dia 7. Durante a sessão legislativa da última segunda-feira (11), a parlamentar também revelou ter sido alertada sobre visitas atípicas que estão ocorrendo em UPAs e UBSs da cidade. "Quero saber se não é o princípio do dimensionamento para precificar um processo de entrega dos nossos espaços de saúde pública municipal", afirmou.

Na tribuna, o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) relembrou o Caso Claudia, envolvendo a Apae Bauru, que completou um ano no último dia 6, e destacou que, no próximo dia 19, haverá reunião para discutir o projeto de lei de sua autoria, que visa dar maior transparência sobre a prestação de contas destas entidades de promoção social.