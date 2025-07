Morre mulher que foi socorrida após queda de prédio em Bauru

A mulher de 45 anos que foi socorrida após cair de um prédio localizado na quadra 7 da avenida Duque de Caxias, esquina com a rua Gustavo Maciel, em Bauru, por volta das 11h desta quarta-feira (30), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (31). Ela chegou a ser reanimada no local, em meio à aglomeração de pessoas, e foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central.

A reportagem do JC/JCNET apurou que o corpo de Tatiana Victor da Silva Amancio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Segundo testemunhas, ela havia passado por uma consulta médica com um especialista em psiquiatria no dia anterior, no mesmo local. Nesta quarta, ela retornou ao endereço sem consulta marcada. O caso será apurado pela Polícia Civil.