Mulher cai de prédio na avenida Duque de Caxias em Bauru

Uma mulher de 46 anos ficou gravemente ferida após a queda do 4.º andar de um prédio de saúde localizado na quadra 7 da avenida Duque de Caxias, esquina com a rua Gustavo Maciel, em Bauru, por volta das 11h desta quarta-feira (30). Ela foi reanimada no local e conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), que interditaram a pista no sentido Vila Falcão. Por conta disso, o trânsito apresentou lentidão nas imediações, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região central.

Segundo o que apurou a reportagem, no dia anterior, a mulher passou por uma consulta médica com um especialista em psiquiatria no mesmo local. Nesta quarta ela retornou para o mesmo endereço, porém sem consulta agendada, e subiu para o quarto andar. O caso será apurado pela Polícia Civil.