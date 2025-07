Pessoa cai de prédio na avenida Duque de Caxias em Bauru

Uma pessoa caiu de um prédio localizado na quadra 7 da avenida Duque de Caxias, esquina com a rua Gustavo Maciel, em Bauru, por volta das 11h desta quarta-feira (30). Ela foi reanimada no local e conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de pronto antedimento, segundo apurou a reportagem no local.

A ocorrência mobiliza equipes da Polícia Militar (PM), que interditaram a pista no sentido Vila Falcão. Por conta disso, o trânsito apresenta lentidão nas imediações, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região central.

O caso está em andamento e ainda não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima. O JCNET acompanha o desdobramento da ocorrência e trará atualizações assim que forem divulgadas pelas autoridades.