Prazo para prefeitura definir organograma termina dia 31

O prazo com o qual o governo Suéllen Rosim (PSD) se comprometeu para enviar à Câmara de Bauru o projeto de lei (PL) promovendo correções na lei que instituiu o novo organograma da administração termina na próxima quinta-feira (31) e será cumprido, disse a prefeitura ao JC em resposta a questionamento sobre o tema.

A data-limite foi imposta pelo próprio município em ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no final de junho no âmbito de um procedimento aberto pelo órgão para apurar potenciais vícios legais na norma.

A apuração foi aberta por representação da vereadora Estela Almagro (PT), que na época chegou a classificar o organograma aprovado no mês passado como projeto "Frankenstein".